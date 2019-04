Revelan detalles del romance de Diego Maradona con Lucía Galán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tormentosa vida de Diego Maradona llegará a la pantalla televisiva con la serie Sueño bendito, que recrea las peripecias del exfutbolista argentino. Producida por Amazon, su estreno está previsto para comienzos de 2020.

El primer capítulo abordará la internación de Maradona en CTI en Punta del Este, en 2000, cuando estuvo muy cerca de la muerte. El guion se filtró y ya generó polémica, en especial por el supuesto comportamiento de Claudia Villafañe. entonces esposa del deportista.

En la serie se reproduce un supuesto diálogo de Villafañe con Guillermo Cóppola, que era el mánager de Maradona. "Todo esto es culpa tuya. Decime, ¿qué va a pasar ahora si Diego se muere? ¿Qué va a pasar con la herencia con todos los hijos que tiene por ahí?", le pregunta el personaje de Villafañe a "Cóppola". El interlocutor le pidió que se quedara "tranquila" pero ella replicó: "¿Tranquila? ¿Qué va a pasar con la plata de las nenas? ¿Te imaginás a las nenas dando notas pagas en las revistas para poder vivir y recordando al padre? Sos un hijo de puta".

La filtración del diálogo generó que Villafañe elevara una demanda judicial a la producción de la serie. "Pretendo que no hagan ver a una persona que no soy. Es imposible en la vida de él que no esté porque lo conocí cuando tenía 14 años, pero pueden evitar y hablar de otra cosa y no contar nuestra historia porque él tiene una vida vivida. No temo por el personaje de mi papá ni por el mío, porque no hice nada, si quieren hacer ver cosas que no son reales, qué podes hacer más que dirigirte a la justicia", declaró.

Pero no es el único contenido polémico que ha trascendido. Ahora se sabe que otro de los capítulos abordará el romance que en 1982 Maradona tuvo con Lucía Galán, en un impasse de la relación con Claudia Villafañe.

"Dios… lo que me espera. No sabía ni me imaginaba que fuera a aparecer en la serie", aseguró Galán al enterarse por el portal Teleshow. "Si lo hacen tal cual fue, no tiene porque molestarme. Yo ya lo conté mil veces y no quiero hablar antes de ver la serie", dijo.

El elenco de Sueño bendito está conformado por Mercedes Morán como la madre de Maradona "Doña Tota"; Maradona estará interpretado por Juan Palomino, Nazareno Casero y Nicolás Goldshmidt; Leonardo Sbaraglia será Guillermo Coppola; Laura Esquivel y Julieta Cardinali harán de Claudia Villafañe; Pepe Monje de Don Diego; y Mauricio Dayub de Coco Villafañe, el papá de Claudia. El personaje de Lucía Galán será de Eva de Dominici.