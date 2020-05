Sorpresivas y picantes revelaciones de Christian Di Candia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Humo (20:00-21:00, Radio Universal) entrevistó al intendente de Montevideo Christian Di Candia para una entrevista sin cassette con Gastón "Rusito" González, Fabricio Speranza, Maxi Tuala y Cynthia Patiño.

El jerarca departamental confesó que tuvo que dejar algunas actividades sociales, como el papi fútbol, luego de haber sido confirmado como intendente debido al pedido de gestiones vinculadas a la comuna. "Fui solo una vez siendo intendente y esperando la pelota en el área de un córner, se me acerca el defensa y me dice: 'después te tengo que comentar algo porque tengo un tema con la intendencia'. Luego se me acercó otro más para decirme: "troto al lado tuyo porque te quiero decir algo". Ahí me dije: no voy más", comentó.

Di Candia, de 39 años, también habló de las reaperturas de los boliches, algunos de los cuales es habitué. Se inclinó por buscar protocolos para el regreso de los teatros. "Empezar a transgredir algunos límites necesarios y generar protocolos nuevos. Seguramente a bailar a una discoteca no va a ir nadie, por lo pronto hasta que termine de ser intendente y pueda ir yo también. Pero hablando en serio habría que ir generando espacios de posibilidades para que la cultura y el arte sobreviva", dijo.

El tramo más picante de la entrevista fue cuando Maxi Tuala le hizo preguntas vinculadas a la vida sexual del intendente o preguntas "picandias".

—¿Desde qué sos intendente aumentó tu vida sexual? —preguntó Tuala.

—No —respondió Di Candia.

—¿Tuviste propuesta sexual de algún político?

—No, la verdad que no. Me gustaría decirte que sí, pero no.

—¿En qué lugar de la casa te gusta hacerlo?

—En la cocina.

—¿Qué posición te gusta más?

—La que me gusta menos es el viejo y querido misionero.

—¿Harías un trío o hiciste uno?

—Sí y sí.

—¿Te gustan los juguetes?

—Sí, también.

El intendente también habló de Carnaval y reprochó en clave de humor que Rusito le haya hecho un chiste en el Teatro de Verano cuando esperaba que fuera Luis Lacalle Pou y él estaba en la platea. "En lugar de agradecer que fui, saliste con lo de los uñas pintadas", le dijo.

"Te pido perdón y te quiero agradecer por ese momento, porque él sí se la banca y va a ver a los conjuntos. Hay otros de su partido que dicen que van y después no van", respondió Rusito.

Mirá la entrevista completa (las "picandias" se producen en el minuto 9:00):