La respuesta de Victoria Rodríguez a las críticas por haber participado de campaña "imágenes del silencio"

Victoria Rodríguez fue parte de la campaña Imágenes del silencio, por la cual cada día una personalidad pública posa con el retrato de uno de los desaparecidos durante la dictadura uruguaya. Para el caso de la conductora, recuerda a Ileana García Ramos, cuya desaparición se registra en Argentina en 1977.

Cuando la imagen comenzó a circular por redes sociales, algunos se mostraron críticos. Le señalaron a Rodríguez una presunta "conveniencia" o "falsedad" en relación a la causa sobre la búsqueda de verdad y justicia, una bandera tradicional de la izquierda.

La conductora de Esta boca es mía recogió el guante y escribió una extensa respuesta en la red social Facebook. "¿Foto conveniente"? ¿Para quedar bien con quién? A mí me da mucha pena, obviamente, leer tanta crítica y en especial entre personas que se jactan de ser poseedores de alguna "actitud" superior al resto de los mortales", comenzó su defensa la comunicadora.

Luego, Rodríguez enumera preguntas dirigidas a los críticos. ¿De verdad creen que estar en contra del terrorismo de Estado, apoyar la esencia de Verdad y Justicia es exclusivamente un sentir de un sólo colectivo? ¿Hay que ser de izquierda? ¿Sólo pueden empatizar con la causa los familiares de víctimas de la dictadura? ¿Hay que explicar estas cosas todavía?", escribió.

La comunicadora reconoce que sabía que haber sido parte de la campaña iba a generar controversias y aceptó a sabiendas, por el bien del mensaje.

"Y si lo piensan un minuto, sólo un minuto, entenderán que el objetivo de los organizadores fue justamente lograr que estas fotografías llegaran a más gente y generaran mayor difusión. Era de esperar esta reacción de varios. Así estaba pensado. ¿Y creen que yo no lo sabía? Acepté con orgullo a pesar de eso. Porque lo importante es la causa. No yo. Ni tu. Ojalá, y de corazón lo digo, las personas aprendamos a mirar lo mejor del otro y no quedarnos en su oscuridad. Por cierto que la tengo. Pero también hay luz en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué mejor no la aprovechamos?", concluyó.

La participación de Victoria Rodríguez en Imágenes del silencio fue apoyada por hija de Ileana García Ramos. "Cada día me preguntaba quién llevaría las fotos de mis padres... Hoy me sorprendo al encontrar a Victoria Rodríguez llevando la foto de mi madre... Me sorprendo gratamente al ver que afortunadamente esta no es una causa de un sector político o socioeconómico, que es de todos", escribió Soledad Dossetti García.

Imágenes del silencio comenzó su serie fotográfica en noviembre. Todos los días una personalidad pública sostiene el cartel recordatorio de uno de los desaparecidos. Hasta ahora, han participado Óscar Tabárez, Kairo Herrera, Noelia Campo, Jorge Esmoris, Gabriel Pereyra, Martín Rodríguez, Leonor Svarcas, entre muchos otros.