La respuesta de Sergio Gorzy a los chilenos furiosos por el "no penal"

"Nos robaron", "Uruguay jugó con 12", "el robo del siglo", "el asalto de Montevideo"... El periodismo chileno se declaró indignado este jueves luego de que la selección de su país cayera en Montevideo en el inicio de las Eliminatorias y con un polémica fallo arbitral sobre el final.

El periodista Sergio Gorzy dio cuenta de ese enojo este sábado en Telenoche y habló de "desproporción en la queja, aunque tuvieran razón". Gorzy compartió el audio del VAR con la resolución y argumentación de los jueces para no otorgar penal en la mano de Sebastián Coates y dio un dato histórico: "Desde 1910 viene Chile a jugar a Uruguay y no ganó nunca. Es el único país que no vino a ganar acá".

Luego, el periodista deportivo mostró situaciones inversas correspondientes a las Eliminatorias para 2010 y 2014 cuando en visitas a Santiago, los jueves no otorgaron a Uruguay penales claros.

"Entiendo a los que relatan, entiendo la pasión. Pero de ahí a entender que hay 110 años de confabulación, es otra cosa", dijo.