La respuesta de Julio Ríos a Matías Britos: "Me defraudó"

Julio Ríos dedicó los primeros minutos de su programa Las voces del fútbol (CX 30, Radio Nacional) a responder al futbolista Matías Britos, quien el fin de semana le había reprochado haber informado sobre su caso de COVID positivo antes de que él mismo supiera los resultados.

El periodista contó que el viernes pasadas las 23:00 horas conoció la información y que la publicó a la 1:30 del sábado en su cuenta de Twitter. "Supuse que el jugador ya lo sabía y que Peñarol ya lo sabía. Ni se me pasó por la cabeza que no lo supieran", dijo Ríos.

Más adelante añadió que hubiera dado de todos modos la información. "Mi laburo es informar. Soy periodista, no soy jugador, hincha o dirigente. Soy periodista y la labor mía es informar".

De acuerdo al testimonio de Ríos, en la madrugada del sábado Britos primero lo desmintió y en la mañana escribió un duro mensaje. "Julio muchas gracias por la empatía, mi familia enterándose por vos, porque a mí recién ahora a la mañana me avisaron", fue el posteo del futbolista de Peñarol en Twitter.

Ríos cuestionó la actitud del deportista. Primero por haber desmentido una información que era cierta y luego por un mensaje que el periodista consideró de "tribunero". "Lo que hizo fue tribunear para que 4, 50, 10 o 20 le digan: "Vamos Britos, vamo' arriba".Porque si no quería tribunear, me llama por teléfono y me plantea la situación. Le hubiera respondido lo mismo: "Lamento mucho pero mi laburo es informar".

El periodista se preguntó si Britos hizo también un reclamo a los dirigentes de Peñarol, quienes no le informaron de su resultado positivo hasta la mañana del sábado.

"Siempre me cayó bien (Britos). Es un muchacho esforzado que no es un gran jugador. Todo lo hace en base a esfuerzo y a sacrificio. La verdad que creo que Peñarol lo extrañò este fin de semana. Pero con esto me defraudó. Tengo que atribuirlo a la inexperiencia, a su falta de contacto con los medios, porque como no es un jugador que trascienda ni tiene gran nivel futbolístico, no está acostumbrado a que se informe mucho de él", añadió.