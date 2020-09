"Puede ser"; la respuesta de Juana Viale cuando le preguntaron sobre una mudanza a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Susana Giménez y Óscar González Oro han finalizado los trámites de residencia en Uruguay y están instalados en Punta del Este. Una foto y una reunión de Juana y Nacho Viale con el embajador uruguayo en Buenos Aires, Carlos Enciso, despertó las sospechas de que la actriz seguiría el mismo camino.

De hecho, también circuló la versión de que "Juanita" habría iniciado averiguaciones para adquirir una casa en la zona de Punta Gorda y también para inscribir a sus hijos en un exclusivo colegio montevideano.

Ahora se pronunció Viale y si bien no descartó una mudanza futura, sus planes no son inmediatos. “¿Te vas a vivir a Uruguay?”, le preguntó Diego Bouv, movilero de Implacables, a Juana Viale cuando salía de la grabación de los programas transmitidos los fines de semana por El Trece, "Puede ser. No me voy a ir ahora. Tengo una responsabilidad, trabajo acá", aseguró la actri que está en lugar de su abuela Mirtha Legrand en los programas de sábado y domingo.

"Tengo a mis hijos en la escuela sin ir a la escuela, una casa. Por ahora no me voy a ir a ningún lado. Cuando me tenga que ir, lo comunicaré. No tengo nada que ocultar. No sé por que lo empezaron a decir en todos lados”, agregó.

