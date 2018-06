La respuesta del director de vialidad de la Intendencia al reclamo viral de Sebastián Beltrame

El conductor de En foco, Sebastián Beltrame, reveló días atrás cómo en apenas seis horas en la madrugada se reparó el asfalto de 10 cuadras de una avenida en la ciudad rusa de San Petesburgo. "¿Cuánto tardaría el mismo trabajo en Montevideo?", fue la pregunta que quedó flotando luego del video difundido por el comunicador.

El director de vialidad de la Intendencia de Montevideo, Sergio Michelena, respondió al reclamo. En un comunicado al que accedió TV Show, el jerarca asegura que la tecnología empleada solo sirve para reparaciones superficiales en calles de asfalto. En la capital, sin embargo, la mayoría de las calzadas son de hormigón y presenta daños en la base.

"El 30% de los pavimentos de Montevideo son de asfalto pero en la enorme mayoría de los casos tienen problemas de base que deben ser reparados antes de repavimentar, por lo que el método descrito no se podría aplicar tal cual se muestra", añadió.

Sobre el trabajo en la noche dijo que se podría volver a discutir, aunque "genera molestias a los frentistas durante las horas de sueño".

Además, la velocidad de aplicación de asfalto de los rusos indica que detrás hubo una planta de producción del pavimento de grandes dimensiones. "En Montevideo no existe ninguna planta de producción de asfalto que tenga ni la quinta parte de lo que se requiere para obtener el rendimiento que Sebastián (Beltrame) vio en San Petesburgo. Somos un país pequeño y con un mercado acorde a nuestro tamaño", escribió Michelena.

Por último, el jerarca asegura que en 1997, una tecnología y método similiar se empleó para la repavimentación nocturna de 18 de julio entre El Gaucho y el Obelisco.

La respuesta completa de Sergio Michelena

En estos días se ha viralizado un video del periodista Sebastián Beltrame en el que muestra una obra de San Petersburgo en la que en 6 horas se pavimentan 10 cuadras de una Avenida muy ancha de la ciudad.

Al final de la nota Sebastián se pregunta cuánto nos lleva en Uruguay hacer 50 metros de calle, y luego afirma que su Nota es una prueba que se puede hacer un poquito más rápido.

Lo sentimos como un reclamo muy concreto, hecho con respeto y debemos escucharlo.

Los que estamos en la actividad vial desde hace unos cuantos años nos debemos alegrar que esta Nota haya tenido la repercusión que tuvo. Eso nos ayuda, pues queda de manifiesto la importancia que la ciudadanía le otorga a nuestra actividad y la sensibilidad existente respecto a disminuir las molestias a los usuarios.

El equipo que trabajo en San Petersburgo cercó el área, levantó y puso el nuevo asfalto en 6 horas en una longitud de 10 cuadras en una Avenida ancha. Analizando solo la reposición del asfalto podemos estimar que lo hicieron a un ritmo de más de 600 toneladas de asfalto por hora de trabajo.

Instrumentar este tipo de obras no requiere solo voluntad y paso a detallar algunas cosas a tener en cuenta:

• En Montevideo no existe ninguna planta de producción de asfalto que tenga ni la quinta parte de lo que estimo se requiere para obtener el rendimiento que Sebastián vio en San Petersburgo: somos un país pequeño y con un mercado acorde a nuestro tamaño.

• La tecnología mostrada no es aplicable en cualquier pavimento ni en cualquier situación. Sirve solamente para el caso de pavimentos de asfalto que presenten defectos solo superficialmente. Si tenemos que reparar la base del pavimento ya no podemos aplicar la metodología mostrada pues debemos hacer una excavación, poner hormigón o algún material con cemento y esperar a que este material adquiera resistencia.

• En Montevideo la mayoría de los pavimentos son de hormigón (53%) y otros son de tosca, adoquines, trtamiento bituminoso o incluso tierra (17% entre todos), por lo que esta tecnología no es aplicable. El 30% de los pavimentos de Montevideo son de asfalto pero en la enorme mayoría de los casos tienen problemas de base que deben ser reparados antes de repavimentar por lo que el método descrito no se podría aplicar por lo menos tal cual se muestra.

Pese a lo dicho queda un porcentaje que si se puede hacer en la forma que Sebastián y todos los que viralizaron este video reclaman. Estamos en condiciones de volver a impulsar esta forma de trabajo pero tener en cuenta que las calles que se pueden reparar de esa forma no son las que están peores y que esta forma de trabajo genera molestias a los frentistas durante las horas de sueño.

Por último, aclarar que la tecnología mostrada en el video no es nueva para Montevideo: ya en el año 1997 un equipo de gente joven en ese entonces, fuimos responsables de la pavimentación nocturna de la Avenida 18 de Julio entre El Gaucho y el Obelisco con una tecnología similar a la que se describe en el video.