La "no respuesta" de Cosse y de Villar a la negativa de dar notas en Santo y seña

Álvaro Villar y Carolina Cosse, dos de los candidatos por el Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, rechazaron la invitación a una entrevista en vivo en Santo y seña (Canal 4), el programa periodístico de Ignacio Álvarez.

De todos modos y para contar con su palabra, el periodista del programa Alejandro "Bicho" Amaral abordó a cada uno de los postulantes en recorridas de campaña. En los dos casos, las entrevistas terminaron antes de tiempo.

"Muchos temas no llegaron a ser abordados con los candidatos Cosse y Villar porque decidieron dar por terminar las notas", dijo Amaral. El periodista les preguntò tambièn sobre las razones de la negativa a un diálogo en los estudios del programa.



"Veremos", dijo Villar, "No hay nada para esconder", agregó aclarando que no tiene "enojo" con el programa. Por su parte, Cosse no dio ninguna respuesta a la interrogante mientras la cámara la tomaba alejándose.

Finalizadas las intervenciones de los postulantes, Ignacio Álvarez especuló sobre los motivos de la negativa. "Cada uno puede tener su explicación. Pero hay una respuesta muy obvia: porque no le conviene, porque tiene miedo. La misma razón por la que no hacen un debate. Porque ahí corre riesgo de perder votos", dijo el periodista.

En programas anteriores, Santo y seña difundió denuncias que tienen que ver con la gestión de Villar en el Hospital Maciel, entre ellas la de una cirujana que reveló una situación de acoso sexual de un colega y poco respaldo del entonces director del nosocomio.

Por otra parte, Carolina Cosse e Ignacio Álvarez han tenido duros cruces en redes sociales. En una oportunidad, la ahora candidata lo acusó de "no hacer periodismo" y en octubre, luego de un tuit de Álvarez en que el consignaba problemas con las papeletas del Sí a la reforma constitucional, Cosse escrbió: "Por favor, hacé silencio que la democracia está hablando".