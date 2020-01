La respuesta de Antonela Roccuzzo a un usuario que se burlaba de su hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien Antonela Roccuzzo cosecha un perfil bajo y lejano a las controversias, esta vez parece que no aguantó más. La esposa de Lionel Messi estalló contra una corriente de burlas irónicas sobre su hijo menor Ciro, de casi dos años.

Todo comenzó cuando en Twitter, se comenzó a avivar la "teoría" de que Ciro Messi no existiría. Las bromas se apoyan en que la pareja suelen no acudir a eventos públicos con el menor de sus herederos.

Ante esa especulación, Roccuzzo resolvió escribirle un mensaje directo a uno de los "creadores" de la teoría. El mensaje está fechado en julio pasado pero recién por estos días cobró estado público.





“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada. Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de un año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, escribió Antonela.

“Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan IDIOTA como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”, complementó, según las capturas que se viralizaron en las últimas horas.

Roccuzzo y Messi están de vacaciones en Rosario (Argentina), la ciudad natal de ambos. El pasado 26 de diciembre arribaron a Punta del Este, donde participaron de la fiesta de renovación de votos matrimoniales de Luis Suárez y Sofía Balbi.