¿Qué respondió Pampita cuando le preguntaron si cuidaría a Magnolia Vicuña?

Carolina "Pampita" Ardohain comienza una nueva etapa este lunes con el estreno de su programa en Telefé. Para promocionar el ciclo, visitó el ciclo de Verónica Lozano, quien la sometió a un cuestionario íntimo y una pregunta bastante incómoda.



"Yo sufrí por amor, pero también he sido muy feliz y muy amada. Tengo más recuerdos buenos que malos. Tuve pocas parejas, duré muchos años con todas y me parece que fui muy amada", dijo Pampita en Cortá por Lozano.

También se refirió a su relación con Benjamín Vicuña: "Con el padre de mis hijos compartimos la crianza, no había más opción que poner lo mejor de las dos partes para tener una buena relación. Los chicos necesitan eso".

Luego llegaría la pregunta incómoda de la que salió con mucho humor. "¿Te imaginás cuidando a la bebita?", consultó Lozano en relación a la hija de Vicuña con China Suárez.

Pampita le lanzó una mirada firma y puso sonrisa obligada antes de responder. "¿Vos decís? Más allá de ese caso en particular, me parece que a los chicos hay que cuidarles su inocencia.Los problemas de los grandes no tienen nada que ver con los problemas de los chicos".