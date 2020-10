"No voy a responder a eso"; la respuesta de Mariale Jaimes a una broma de Nacho Álvarez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el último programa de Santo y seña (Canal 4), María Alejandra Jaimes presentó un informe sobre el trabajo de Redalco (Red de alimentos compartidos), una ONG que busca evitar el desperdicio de alimentos destinándolos a personas de bajos recursos.

Como la agrupación trabaja con foco en frutas y verduras, Jaimes eligió un vestuario alusivo. Para su presentación en el programa, la comunicadora venezolana lució un vestido negro con limones estampados.

El conductor Ignacio Álvarez le hizo una pregunta con doble sentido a propósito del look. "¿Son naturales los limones o transgénicos?", consultó. Jaimes, sin ánimo de seguir la broma, contestó: "No voy a responder a eso, Nacho, continuemos".



Pero Álvarez insistió: "¿Tenés algún problema con los transgénicos?". Entonces Jaimes respondió: "Los limones ciertamente son de tela porque están en un vestido estampado".



"Me parece que son transgénicos", rematò Álvarez para pasar luego a la presentación del informe.

Mirá el video (la broma ocurre en el minuto 1:25:30).