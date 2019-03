Repudian mensaje racista del cantante tropical Alex Stella

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cantante de música tropical Alex Stella está en el centro de una polémica luego de que un audio suyo se convirtiera en viral. El músico ex Karibe con K y hoy solista, dirigió un mensaje a su productor, de origen afrodescendiente, en el que lo descalifica e insulta por su color de piel.

"¿Sabés lo que pasa? Yo te voy a ser sincero, loco. A mi los negros no me gustan, loco. Los negros no me gustan. No me gusta el olor de los negros, ¿ta? Y te quiero pila, pero no me gustan los negros... ¿Cómo a mi con 27 años de carrera me va a estar manejando un negro? No seas malo...", dice Stella en el audio.

El "SEÑOR" Alex Stella faltando el respeto de una manera aberrante... Pleno siglo XXI pic.twitter.com/3vm5DMunLs — #PorAquiQueNoHayEspinas (@GarrelMauricio) 22 de marzo de 2019

La condena en redes sociales y organizaciones afro no se hizo esperar. Stella compartió un video de disculpas en su cuenta de Facebook. "Todo ser humano puede equivocarse y yo erré. Pido disculpas por mandar un audio caliente sin razonar lo que decía", escribió junto a la publicación,

La organización Mundo Afro emitió un comunicado de rechazo a las afirmaciones de Stella, según consigna el portal Ecos. "Si bien el Sr. Stella ha publicado una disculpa en Facebook, consideramos que este es un asunto de violencia racial que no se puede dejar pasar", indica el texto.