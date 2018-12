Repudian a Juan Acosta quien hizo bromas y dudó de la denuncia de Thelma Fardin

El actor Juan Acosta quedó en el centro de la tormenta por sus chistes despectivos y el manto de duda que sembró sobre la denuncia de la actriz Thelma Fardín sobre Juan Darthés.

No es la primera vez que el humorista es cuestionado por sus comentarios machistas. En esta ocasión todo comenzó con un tuit difundido luego de la denuncia de Fardin.

"Si era difícil cog... ahora va ser imposible, cuanto sale una muñeca inflable (sic), es para un amigo”, publicó Acosta en su cuenta de Twitter luego de la difusión de la denuncia.

El repudio en redes sociales fue inmediato y Acosta otorgó una nota radial donde lejos de poner paños fríos redobló la apuesta. Dudó de la verasidad del video en el que Fardin denuncia a Darthés.

"Lo vi… No es que no lo creo, pero no puedo creerle en su manera de decirlo. Me genera dudas cómo lo dice, pero no la conozco, quizás es así ella. Lo veo muy teatral“, dijo al ciclo radial Falta de Respeto.

Luego añadió: "Estoy totalmente de acuerdo de que se denuncie al violador, pero hay que esperar que actúe la Justicia, porque si no estás adelantando una culpabilidad”.

Por otra parte, opinó sobre la entrevista a Darthés a Mauro Viale. “Cuando veo el video de Juan Darthés, y responde tan espontáneamente, decís ‘este tipo no miente’, porque no duda. Pero quizás el tipo es un psicópata y no le descubrís el palo”, aseguró y agregó: “Igual partamos de la base de que yo no estoy a favor de Darthés, yo soy un neutral acá… es como si están jugando Boca-River y yo soy de San Lorenzo“.