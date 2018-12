Repudian comentario machista de Chaqueño Palavecino a una notera

El reconocido folclorista argentino Chaqueño Palavecino está en el ojo de la tormenta luego de comentarios y bromas de corte machista contra la notera Ivana Freitag, que lo reporteaba en vivo para un programa de Canal 10 de Córdoba (Argentina).

El músico no paraba de mirar la retaguardia de la joven, quien comentó algo incómoda en el comienzo de la nota: "Me estaba mirando el tatuaje en la espalda".

Palavecino se acercó entonces al micrófono y dijo supuestamente leyendo el tatuaje. "Dice 'no hay cama que no haya recorrido'". La notera mantuvo la compustura pero aclaró que eso no era lo que decía el diseño. "Ah, ¿No dice eso? Problemas de vista…", contestó Palavecino.

La nota siguió en los términos más normales posibles, pero dejó huellas en los espectadores y en la periodista cordobesa. Días después escribió un duro descargo en contra de la actitud de Palavecino.

"Si en estos días me mantuve en silencio fue porque siento una profunda pena, tristeza y angustia por haber sido víctima de dichos sexuales y machistas por parte de un entrevistado, una acción que repudio desde lo más profundo de mi corazón", aseguró Ivana Freitag en su cuenta de Facebook.

"Quiero decir que mi valor fue seguir adelante con la entrevista que estaba realizando en vivo, tratando de esquivar la situación para evitar la violencia verbal o la tensión que se podría haber generado trabajando en ese momento. Los móviles en vivo no tienen margen de error. Los nervios muchas veces nos traicionan y en esta cultura patriarcal machista en la que nos movemos no posibilitan respuestas claras para poner límites sin ser bruscos. Parece que la educación o la amabilidad se confunden", continuó.



"En medio de mi aturdimiento por la repercusión de este hecho quiero celebrar y aprobar que la gente fue la responsable de repudiar la acción desubicada de un hombre que, como otros tantos, aún no se adaptan a estos tiempos que corren de lucha femenina por igualdad de condiciones. Deseo que este hecho ayude o por lo menos que sea de gran aporte para que entre todos reaccionemos y digamos basta", concluyó