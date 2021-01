El reproche de Humberto de Vargas hacia su exeposa por una foto con amigas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La separación de Humberto de Vargas y Rosy Alhadeff ha estado rodeada por la polémica. Padres de dos hijos, el matrimonio llegó a su final luego de 25 años de relación y en medio de acusaciones cruzadas.

El más reciente episodio data de los últimos días. Mientras De Vargas se encuentra de vacaciones en Barra del Chuy y comparte algunas impresiones melancólicas sobre su presente, el conductor cuestionó una fotografía compartida por ella y en la que posa sonriente con amigas.

"Cuánta felicidad! La hubiera preferido (la foto), con tus hijos...", escribió el comunicador al repostear la imagen. Algunos seguidores respaldaron el comentario y otros cuestionaron la actitud del conductor de Arriba gente.

Entre un "todo pasa, tranquilo" y un "hombre grande, qué necesidad de publicar el orgullo herido", se dividieron los comentarios de la publicación.

Humberto está desde hace varios días en el balneario fronterizo y desde allí comparte su día a día entre asados y mate en el camping de la zona. Una publicación llamó la atención días atrás cuando escribió: "Hay ausencias que duelen mucho... Se nota no?". En la foto se lo veía con gesto de tristeza.

De Vargas y Rosy Alhadeff se separaron a comienzos de año. La separación también afectó la relación familiar y al día de hoy, los hijos tienen poco diálogo con el padre.

"Yo estoy dando los tiempos que me parece que hay que dar. De nuevo, mi frase es “papá siempre está”. Cuando lo necesiten, va a estar. No creo que la insistencia sea buena consejera cuando las cosas están tan frescas. Pero sí, la familia se ha dividido. Hay que dejar pasar el tiempo y las cosas volverán a cauces relativamente normales", dijo De Vargas en una entrevista para Sábado Show en octubre pasado.

En esa entrevista también habla de una presunta "mala influencia de parte de algunos del entorno".

" A mí me expresan que están todos felices y contentos. Parece que se sacaron el gran problema de encima que era yo; cosa que no me había enterado en estos 25 años. Pero creo que no va a ser fácil para nadie. Todos tenemos que recomponernos. 25 años es una vida. Dios dirá de qué manera...", agregó.