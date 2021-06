Reportan "lenta mejoría" de Susana Giménez, internada con COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Susana permanece estable, con lenta y continua mejoría de la insuficiencia respiratoria . No han aparecido complicaciones". Con ese escueto comunicado de su secretaria privada, Dolores Mayol, se dio cuenta este viernes del estado de salud de Susana Giménez, quien este viernes cumple una semana de internación en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

“Susana está bien. Es normal que entre el día seis y el ocho sean los días donde la tos molesta más. Están haciendo los estudios que le tienen que hacer. Está súper cuidada, así que quédense tranquilos. Entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco al periodismo la preocupación, pero pido por favor que no me llamen o me manden tantos mensajes. (Al teléfono) lo tengo que dejar abierto para los médicos, para mi familia”, aseguró por su parte Patricio Giménez, hermano de la conductora, en redes sociales.

A Giménez le están aplicando una terapia con anticuerpos monoclonales, según lo difundido por el programa argentino Los ángeles de la mañana. Se trata del mismo tratamiento que recibió Donald Trump cuando contrajo la enfermedad y cuyo costo ronda los 3.000 dólares, de acuerdo a lo informado en el programa.

Una de las invitadas al ciclo, la médica argentina Mariana Lestelle cuestionó la calidad de la información oficial que se brinda a diario sobre Giménez.

A diferencia de los primeros días de internación, cuando eran médicas del Sanatorio Cantegril quienes ofrecían las novedades sobre el estado de salud de la diva, ahora la comunicación de los "partes" es responsabilidad de Mayol, quien además de ofrecer información de forma escueta, se aleja de la terminología médica.

En el programa cuestionaron que Mayol no traslade el informe médico tal cual le llega de parte de los profesionales del Cantegril, sino que al recibirlo, redacte una versión "digerida" para comunicar a los periodistas. "Ningún parte médico diría 'durmió bien y está de buen ánimo'", sostuvo Lestelle. "La medicina tiene un lenguaje médico muy específico", agregó. "Hay pacientes que transitan la enfermedad de manera leve, y las podemos controlar con el famoso saturómetro. Pero cuando un paciente requiere internación es en general porque requiere suministro de oxígeno o de medicación endovenosa", añadió.

Giménez, de 77 años, fue internada la noche del jueves 10 en el Sanatorio Cantegril. El lunes pasó a cuidados intermedios para un seguimiento más cercano. Padece de neumonía unilateral. El miércoles, se filtró una conversación en la que su hija Mercedes Sarrabayrouse aseguraba que su madre se agitaba mucho al hablar y tenía "para varios días" de internación.

El martes 8, Susana Giménez había recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.