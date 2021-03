Reportan crisis de pareja entre Patricia Wolf y Agustina Zuasnabar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Patricia Wolf y Agustina Zuasnabar estarían atravesando por una crisis amorosa. Según reporta el sitio Portada Regional Este, la pareja lleva algunas semanas de distanciamiento de acuerdo a la versión de allegados.

La crisis o al menos el enfriamiento de la relación es visible en redes sociales. Desde febrero que la modelo no comparte ninguna foto junto a su esposa.Es más, el 20 de marzo se cumpleron tres años de boda y no hubo ninguna referencia al aniversario.

¿Será una crisis definitiva? El tiempo dirá.

La relación entre la modelo y la empresaria sorprendió en sus comienzos.. Wolf venía de largos vínculos con hombres y asumió su nuevo vínculo con naturalidad.

"Me enamoré de la persona, no de una mujer. Me enamoré de ella, pero da la casualidad que es mujer, fue algo muy natural para mí", declaró en una entrevista a finales de 2017..