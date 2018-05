Renuncia periodista argentino luego de difusión de videos prohibidos

El periodista argentino Juan Cruz Sanz ha sido la última víctima de la viralización de videos prohibidos que queda tanto salpica a algún famoso. En su caso, la semana pasada corrieron como reguero de pólvora imágenes del comunicador teniendo relaciones o consumiendo droga.

Luego del escándalo, Cruz Sanz se llamó a silencio hasta que escribió un correo electrónico a su colega Daniel Gómez Rinaldi para que comunicara su decisión de renunciar al programa Cortá por Lozano (Telefé), cuyo panel integraba.

"No me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme", leyó Gómez Rinaldi.

"Acá estoy... muerto en vida", escribió Cruz Sanz sobre su estado de ánimo. La conductora de Cortá por Lozano, Verónica Lozano, había enfrentado el tema y reconoció que todos en el programa habían quedado "en shock" por las imágenes. También dijo que no se había tomado ninguna determinación con respecto al futuro laboral de Sanz. "Es un tema muy sensible", explicó.

No está claro aún quién filtró el material ni de dónde fue obtenido. Pero la difusión de los videos se volvió inmanejable cuando Natacha Jaitt, desde su cuenta de Twitter, los compartió. La mediática asegura que Juan Cruz está involucrado en la causa de abusos a menores en las inferiores de Independiente, una acusación que no consta en la Justicia.