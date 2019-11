El relato de Javier Moreira del penal no cobrado a Nacional: "¡Es un choreo, es un choreo!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El relator de Pasión tricolor (1010 AM) estalló durante la narración del partido en una jugada clave del partido clásico: el presunto penal en favor de Nacional que el árbitro no cobró.

"Pisa el área. Pablo García y el remate... penal, penal, penal y no lo cobra. ¡Es un choreo, es un choreo, es un choreo! Es un choreo y no me cambia la opinión", aseguró Javier Moreira.

El relator acusó luego al juez Leodán González de habérsele quemado el "asado".

Más adelante en su relato, Moreira calificó de "siniestro" y "vergonzoso" el desempeño de González. "Un penal más grande que una casa. Si no ves ese penal, retirate del arbitraje" , dijo el relator partidario.