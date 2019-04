Paz Cardoso denunció que la Reina Máxima le "robó" el look

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"She stole my look" ("Ella robó mi look"), escribió Paz Cardoso en tono de broma en su Instagram Stories, al comparar el vestido que ella utilizó en una gala de FIFA, hace dos años, con el de Máxima Zoguerrieta.

El hallazgo de la morocha, que está abocada a la maternidad de sus tres hijos, fue repasando imágenes de la reina de Holanda durante la recepción de los embajadores en el Palacio Real de Ámsterdam. El mismo, la reina tenía un vestido blanco de corte recto, de la diseñadora británica Stella McCartney.

"Me faltó la corona", agregó Paz al siguiente posteo, respecto a la tiara que Máxima en ese evento. Se trata de una corona con diamantes y siete perlas, que también utilizó cuando la esposa de Guillermo cumplió cuarenta años.