La reflexión de Patricia Wolf junto a Agustina Zuasnabar en el Santo Sepulcro

Patricia Wolf y Agustina Zuasnabar acaban de regresar de un viaje por Israel, donde recorrieron los rincores sagrados de Jerusalén y también la moderna Tel Aviv.

Si bien el motivo principal del viaje fue laboral, la comunicadora y su esposa aprovecharon para conocer el Muro de los lamentos, la ciudad de Jaifa y la Iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos creen que está la tumba de la cual resucitó Jesucristo al tercer día.

Justamente desde ese enclave sagrado para los católicos, Wolf compartió una reflexión sobre su forma de concepción de la fe: "Existen tantas ideas de cómo tiene que ser nuestro Dios, el mundo que nos rodea y de lo que esta bien y mal, como personas. ¿Cuál es la verdadera? La que funciona para cada uno. El amor y la luz es lo que funciona para mí. Y no tengo dudas cuando me mueven y me guían hacia dónde ir", escribió al compartir una imagen junto a Zuasnabar.