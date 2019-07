La reflexión a corazón abierto de Daniel Castro sobre la pena de muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Daniel Castro (Telenoche y Radio Carve) escribiò una sentida reflexión sobre las dudas que le genera la aplicación o no de la pena de muerte, en un fin de semana estremecedor para los uruguayos tras lo sucedido a la niña Ana Clara, asesinada en Rivera por su padrastro.

A través de un hilo de Twitter, Castro reveló paso a paso los sentimientos que pasaron por su cabeza una vez que durante una entrevista radial el sábado de noche, un colega de Maldonado le preguntó por la pena de muerte y le recordó el caso de la niña.

"Anoche me dejaron sin palabras. Intenté responder la pregunta de un colega que me hacía una entrevista para una radio de Maldonado, y quedé balbuceando clichés y lugares comunes. Me puso en un gran aprieto", escribió el comunicador.

Luego relata sus dudas a la hora de responder sobre la pena capital. "Supe que ya no estaba tan convencido. Y que ante el malnacido que le quitó la vida a Clara, me venía ese impulso primitivo. Dije que las sociedades evolucionan. Y que, si el soberano un día decide la pena máxima, así será. ¡Qué cobarde! No me animé a decir lo que sentía", escribió.

El hilo generó identificación en decenas de seguidores.

HILO. Anoche me dejaron sin palabras. Intenté responder la pregunta de un colega que me hacía una entrevista para una radio de Maldonado, y quedé balbuceando clichés y lugares comunes. Me puso en un gran aprieto. Ya verán por qué. A unos metros dormían calmos dos de mis hijos — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

A la espera de la llamada, y al calor de un lindo fuego encendido, me serví una copa de vino, esperando la llamada que sería a las 10 y media de la noche. Venía un poco golpeado por una semana intensa y, en especial, afectado por lo que le habia pasado a la compañera de Cammarota — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

Al enterarme de ese guadañazo, recuerdo haber llamado a mi esposa para decirle lo importante de cuidarnos, y no agotarnos en discusiones estériles. Y que si hay algo tan grave que impida el beso del "hasta luego" cada mañana, esa relación está condenada a la ruina. — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

Mientras rumiaba sobre eso, sonó el teléfono. Todo iba bien hasta que el periodista me dijo casi al final de la nota, qué pensaba sobre la pena de muerte. Empecé a responder con corrección hasta que me interrumpió, aludiendo al caso Ana Clara. Y me sentí un idiota. — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

Es verdad que no lo estaba tomando en cuenta. Y cuando recordé la imagen de esa Clarita (llamada igual que mi Clarita) todo fue confusión en mis razonamientos. — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

Ensayé una finta elegante, diciendo que no sería yo, con conocimiento tan precario del Derecho, el que contraste opinión con aquellas luminarias que un día entendieron que había que abolir la pena terminal. — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

Pero supe que ya no estaba tan convencido. Y que ante el malnacido que le quitó la vida a Clara, me venía ese impulso primitivo. Dije que las sociedades evolucionan. Y que, si el soberano un día decide la pena máxima, así será. ¡Qué cobarde! No me animé a decir lo que sentía. — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

Ayúdenme. Porque estaba pensando en la pena de muerte. Y se supone que no se debe. Hoy domingo me levanté, y casi instintivamente tomé una foto del amanecer. Me pareció maravilloso y lo puse en mis redes. Al rato comenzaron los likes. — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

Hasta que me vino la imagen de Clara, de Brisa, de Felipe, al que mataron a unas cuadras de esa zona de la foto. Ni ellos ni tantos otros verán estos paisajes. Ojalá que, donde estén, el panorama sea celestial. Me sentí otra vez un imbécil, posteando fotos de amaneceres. — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019

Y no se que hacer. Mañana la discusión será que el FA al final supo que en Venezuela hay dictadura, algo se hablará de los monstruos de Rivera. Y otras cosas pasarán. Y volveremos a la anestesia general. Nos indignaremos porque tal dijo aquello de cual. Y así, todo el día. — Daniel Castro (@dcastro65) July 29, 2019