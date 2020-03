La reflexión de la China Suárez durante el confinamiento obligatorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras en el norte, famosos como Robert De Niro, Danny DeVito y Ben Stiller se han convertido en influencers para ayudar a que la población de Nueva York se quede en casa y frene la propagación del coronavirus; otros muestran cómo pasar el tiempo en su casa, como Jennifer López o Arnold Schwarzenegger que se han vuelto virales sus mensajes. En la vecina orilla, con cuarentena obligatoria, Eugenia “la China” Suárez se encargó de contar cómo se vive el encierro junto a sus hijas, Rufina y Magnolia.

China Suárez en Carmelo. Foto: Captura Youtube

La actriz, que estuvo por Carmelo hace unos días junto a su familia, realiza la cuarentena en su domicilio para hacerle frente a la pandemia junto a Benjamín Vicuña y sus niñas.

En su cuenta de Instagram, Suárez se encargó de hacer un descargo que fue bien recibido por otras madres que también deben entretener a sus hijos y familia en estos tiempos de pandemia global.

Benjamín Vicuña y la "China" Suárez, confinamiento con reflexión. Foto: Archivo

“Es normal sentirse deprimido, angustiado, asfixiado, con incertidumbre. Personalmente mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida NO QUEDA OTRA que dejar de exigirme/exigir. Veo que otras madres hasta hacen manualidades con los hijos, inventan juegos, y me siento mal”, escribió Suárez en Instagram.

Según relata, el coronavirus la tiene angustiada ya que no puede dejar de pensar en todos aquellos que están sufriendo a causa de la enfermedad. “Yo apenas estoy pudiendo con saber la cantidad de gente que está muriendo en el mundo, los que van a morir, los contagiados, los respiradores que no alcanzan, los médicos sin dormir, sin ver a sus familias, muchas veces sin los insumos suficientes para hacer su trabajo, la gente que vive al día y que si no trabaja, no come”.

“No es una queja, pienso todo el día que hay gente que lo está pasando realmente mal, que soy privilegiada por tener salud, una casa donde dormir, es simplemente decirles que es NORMAL un día no tener ganas de hacer nada, llorar, o simplemente estar de MAL HUMOR”, dijo asegurando que no tiene problema de que sus hijas se entretengan con la tecnología cuando ella necesita un respiro. “Sin culpa. Me agoto, paso tablet, pongo peli y dibujitos a cualquier hora. Más 11 perritos”, señaló.

Inmediatamente, muchas madres comenzaron a dejar comentarios asegurando que ellas se sentían igual que ella. Esa publicación, con cerca de un millón de visualizaciones, más de 100.000 Like y miles de mensajes es una nueva reflexión de Suárez, quien reflexiona sobre la maternidad, expresa sus temores sobre esta pandemia mundial y cuenta cómo vive estos momentos de encierro obligatorio.

Vicuña también se refirió al tema en sus redes sociales. “Sabemos que es un momento histórico. Transmitamos paz a nuestros niños, ellos perciben todo y lo recordarán siempre. Es un momento para enseñar sobre solidaridad y hermandad. Somos uno, el planeta se vuelve pequeño como sus manos y la humanidad cercana como el barrio en que vivimos. Además de contar cuentos de dragones y princesas podemos contarles que la fuerza del amor lo puede todo”, escribió el actor que tiene más de dos millones de seguidores.