El recuerdo del uruguayo que filmó una película con la música de Raffaella Carrá

El cineasta Ignacio Álvarez estaba en su domicilio de Madrid cuando recibió la noticia de la muerte de Raffaella Carrá, la artista que inspiró "Explota, Explota", la película con música de la italiana que marcó su debut cinematográfico. "Estaba con una amiga charlando y había dejado el móvil lejos. No paraba de sonar, y cuando lo vi me sorprendió la cantidad de amigos y de familiares que me escribieron, como si Raffaella fuera alguien de mi familia. En realidad, casi era parte de mi familia, porque a ella le debo mi carrera en el cine", le comenta a El País.



Es que la multifacética artista que falleció este lunes a los 78 años marcó la vida del cineasta local. "Toda mi vida me acompañó", dice. "Yo coleccionaba vinilos de ella que compraba en Tristán Narvaja y hasta tenía sus libros de cocina. Explota Explota no hubiese existido sin ella, porque Raffaella siempre estuvo presente en mi vida".



La película, que se estrenó el año pasado en el Festival de San Sebastián y que pronto llegará a las pantallas de Uruguay, es una historia de amor que ocurre en los años setenta, donde salpica entre risas furibundas, críticas contra los abusos, la censura y la falta de libertad de las mujeres. Todo con la música de la popular artista italiana.

Ignacio, que es hermano de Fede Álvarez —cineasta con carrera en Hollywood y películas como No respires o La chica en la telaraña—, se planteó la idea de Explota, Explota como un homenaje a la cantante de clásicos como "Hay que venir al sur" y "Fuerte, fuerte, fuerte". Y tuvo la oportunidad de decírselo. "Cuando fui por primera vez a Roma para contarle la idea del película, le dije: 'Raffaella, que esto es un homenaje a ti'. Ella me quedó mirando súper agradecida", relata.

"Siempre fue muy simpática conmigo, porque no podía creer que alguien tan joven estuviera haciendo una película con sus canciones; ella me decía: 'Tú podrías ser mi hijo'", evoca con una sonrisa. Y la italiana estaba tan entusiasmada con el proyecto que incluso aceptó hacer una aparición en la película. "Estábamos filmando en la Televisión Española y ella llegó y nos tiró energía positiva a todos. A Ingrid García Jonsson le dijo que era guapísima y que bailaba espectacular porque había visto algunas de sus escenas de baile. Le levantó el ánimo a todos".



Álvarez se entusiasma mientras recuerda su última comunicación con la diva italiana. "Después de ver la película, me mandó un audio a través de sus productores y habló muy bien de todos", comenta. "Me dijo: 'Los actores muy bien, la música muy bien, los arreglos fenomenales y la dirección perfecta'. Eso era ella, me levantaba el ánimo siempre. No sé qué tenía pero le levantaba la energía a todos. Era increíble".



El uruguayo, que no sabía que Carrá estaba enferma, asegura: "Raffaella es parte de nuestro ADN como latinos. Pero también está presente en España e Italia. Nos va a hacer falta y ojalá, aunque lo dudo, aparezcan en el futuro más artistas como ella. Se la va a extrañar muchísimo. Espero que la gente escuche sus canciones, porque tienen ese qué se yo que te levanta tanto el ánimo. Era poderosa".