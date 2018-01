El recuerdo hot de Zaira Nara en Punta del Este

Todavía no se había hecho conocida por ser la hermana de Wanda y, mucho menos, como la novia de Diego Forlán y su célebre "menos mal que no me casé".

En el verano 2006, de cuando data esta foto, Zaira Nara era una joven modelo que hacía su carrera alejada de los escándalos mediáticos protagonizados por Wanda.

Doce veranos pasaron de esa imagen en el verano de Punta del Este, y Zaira ya anticipaba que sería una de las mujeres con más futuro en el medio rioplatense. El tiempo lo confirmó y hoy la morocha está feliz, en pareja con Jakob Von Plessen, que además es el padre de su hija Malaika. Por las mañanas, conduce Morfi (Telefé), que en Uruguay puede verse por la pantalla de Monte Carlo.