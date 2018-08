Recrudece la guerra entre las botineras de la selección argentina

Eran amigas, pero hoy la relación entre Eliana Guercio y Evangelina Anderson pasa por el peor momento.

La bomba estalló en la previa del Mundial 2014 cuando sus maridos Sergio Romero y Martín Demichelis, eran compañeros de la Selección Argentina. Guercio explotó al descubrir que Anderson hacía campaña por otro arquero, Wilfredo Caballero.

Ahora no se dejan pasar una. En su última visita a Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10:30), Evangelina explicó que apoyò a Caballero por la relación que tiene con su esposa. "La mujer de ese arquero (por Caballero) es como mi hermana. En ese momento pensé 'está loca'. Le dije 'si te dolió, te pido perdón, no fue mi intención'. Saqué la conclusión de que no entiende el valor de la amistad", añadió en relación a Guercio.

La esposa de Romero eligió Twitter para responderle. "Las mentiras tienen patas cortas y las mentirosas también" y "De un burro siempre se espera una patada. Hay que ignorarlos", fueron las frases que eligió la mujer de Romero para contestar.

