El reclamo de Tito Gonçalves a Alberto Sonsol en Pasión

Jorge "Tito" Gonçalves se mostró sorprendido con la reacción del periodismo deportivo hacia el DT Óscar Tabárez tras la eliminación de Uruguay en Copa América. "Vi a la prensa especializda muy calma. No sé si maduraron o tienen ese temor a decir una palabra de más", dijo el panelista de Pasión Copa América (VTV).

El exfutbolista y entrenador recordó su paso como DT en Peñarol en 2013.

"Quiero felicitar a los técnicos de Uruguay que constantemente, con diferentes formas de trabajo muy diferentes a las que tiene el Maestro, recibimos las críticas permanentemente. A mí me pasó en Peñarol. Yo daba una conferencia de prensa como esa y a los dos segundos me estaban matando, asesinando", dijo en relación a la conferencia dada por Tabárez luego de la derrota.

Luego, Gonçalves recordó un episodio vivido con Alberto Sonsol. "Me acuerdo que estabas en Subrayado y me hablabas a mí a cámara. "¿Qué te pensás Tito?, que somos boludos", decías". Pero Sonsol aclaró que difícilmente haya usado esas palabras, sino que dijo: "No nos subestimes, Tito".

Y el panelista retrucó: "Lo mismo que les está haciendo Tabárez ahora y no les escuché decir que Tabárez los está subestimando, que no le contesta las preguntas o que dice lo que quiere él".

Sonsol discrepó con el comentario del panelista y dijo: "Yo no le digo 'amén' a todo lo que dice Tabárez. Es más, yo dije antes del partido que no concebía un cuadro sin pierna izquierda".