El reclamo de Martín Buscaglia luego de que Intendencia le cortara presentación al aire libre

Martín Buscaglia compartió en sus historias de Instagram un video con críticas a las restricciones sanitarias del gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo. Dirigiéndose a "Carolina" (por Cosse) y a "Cuquito" (por Luis Lacalle Pou), el músico relató que fue interrumpida este sábado por orden municipal una jornada en que Buscaglia prevía musicalizar el almuerzo en un boliche en Parque Rodó y que se desarrollaba al aire libre.

"Estamos acá en un boliche. Está divino, al aire libre, gente, protocolos a full. Suena una música divina. No las estoy pasando yo. Las estoy pasando desde la barra. Estaba en mis planes poner unos discos divinos mientras la gente comía, bebía, charlaba y hacía una vida saludable. Pero acaba de venir la Intendencia, Carolina, y nos dicen, me dicen que no puedo estar musicalizando la vida al aire libre. No puedo estar en un lugar al aire libre. Solo puedo si estoy atrás de la barra. O sea, vino Espectáculos Públicos y nos cortó. Tenía unos discos preciosos, de música uruguaya muchos de ellos. Que haya alguien eligiendo la música que va a sonar es un espectáculo", dijo Buscaglia al revelar los argumentos dados por los funcionarios municipales.

El DJ set de Buscaglia tenía el lugar el sábado desde las 13 a las 18 horas en un formato de solo vinilo. "Si hay un dueño de un bar o un mozo atrás de una barra poniendo temas en Spotify y dando la plata a Spotify; eso no es un espectáculo", prosiguió Buscaglia. "Así que me voy a transformar en mozo de bar que aparentemente es lo que estás queriendo Carolina, lo que estás queriendo Cuquito, desde ahí voy a servir unos tragos y a elegir unos temas. Eso me va a hacer no estar por fuera de vuestra legalidad. Tremendo, qué vergüenza", agregó.

Para finalizar el reclamo tuvo palabras aún más duras. "Claro Cuquito, claro Carolina, que ya sé y sabía que tengo absolutamente trabajar como a todos mis colegas, Lo que no estaba tan claro para mí que por ser artista tengo absolutamente prohibido realizar cualquier actividad, a menos que deje de ser artista, cosa que para mí es imposible".

Limitada la posibilidad de hacer shows en vivo por las medidas de prevención sanitaria, Buscaglia y otros músicos han incursionado en la presentación en restaurantes con DJ sets como recurso laboral y manera de acercarse al público.