El reclamo de Álvaro García para que "Polémica en el bar" sea "parejo"

Álvaro García fue uno de los invitados de este domingo en Polémica en el bar. A lo largo del programa se abordaron múltiples temas de actualidad, pero uno de los momentos más álgidos se produjo luego de la intervención a distancia de Conrado Hughes.

El panelista fustigó al Frente Amplio por no haber apoyado en su momento la ley de inversiones y luego hacer uso de ella durante los gobiernos de izquierda. "Derogaron solo el artículo 29 para sacarse las ganas de lo que había sido una espantosa frustración política de unos seis años", comentó Hughes para luego añadir: "No se vistan con ropa que no es suya para el Carnaval".

Finalizada la intervención de Hughes, tomó la palabra García. "Cuando un gobierno entra, bueno sería que derogara todas las leyes que votó en contra. ¿Qué país tendríamos? No es de recibo el razonamiento que hizo y mucho menos la verborragia", respondió el exdirector de la OPP en el último gobierno del Frente Amplio.

Luego criticó la conformación del panel de Polémica en el bar. "Creo que para que este programa esté parejo tienen que traer a un Connie del Frente Amplio. Y se los digo claramente, claramente. Me parece que ahí estaría parejo", comentó al conductor Jorge Piñeyrúa.

En la actualidad, Polémica cuenta en su panel con los aportes de Patricia Madrid, Nicolás Lussich, Juan Miguel Carzolio, Sergio Puglia y Conrado Hughes.



Mirá el video (el pedido de García se produce en el minuto 1:35:00).