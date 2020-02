Reapareció Jimena Barón: "No fue mi intención herir a nadie"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su retiro momentáneo de las redes sociales y la suspensión de sus shows por cuestiones de salud -con motivo de las fuertes críticas que recibió la promoción de su nuevo hit, "Puta"-, Jimena Barón reapareció este jueves en Instagram.

La cantante se explayó en un video de diez minutos sobre las críticas que recibió, su rol dentro del movimiento feminista, y además pidió disculpas "por herir susceptibilidades". Asimismo, la compositora de "La Tonta" también hizo mención a cómo se encuentra de salud, y prometió regresar pronto a los escenarios. Aunque menciona que está "un poco mejor", reconoce no sentirse óptima.



"Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido. No fue la intención en absoluto, jamás lo sería. Quería arrancar diciendo eso, a las personas que siento que tenía que pedirles disculpas lo hice en persona", comenzó Barón en su descargo para luego aludir a cuál fue el objetivo detrás de la promoción de su flamante canción, y de la composición de la misma.

"Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas, de las que no piensan como yo, de las que eligen cosas que yo no elegiría y esa va a ser mi postura. Intento todos los días ser menos hipócrita y mejor persona, usar mi voz y mi lugar de privilegiada para poner el cuero por otras que son minoría", explicó, y se refirió puntualmente al repudio de otras voces del feminismo.

"Me puedo equivocar como cualquier persona, todo tiene más exposición, pero elijo este aprendizaje y me puedo volver a equivocar (...) Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, eso es muy triste (...) Salió mucha gente a decir de todo, pero la guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo, con el patriarcado, tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, cuando no estamos de acuerdo y cuando no es por nosotras", expresó, y pidió a sus fanáticos que, aunque concuerden con su proceder, "no bardeen a ninguna mujer" que la critique. "Paremos con los insultos", solicitó.



Jimena no profundizó en la polémica en torno a la decisión de promocionar su nueva canción colocando afiches en las calles similares a los que ofrecen servicios de prostitución. Esa manera elegida para promocionar su música le valió un fuerte repudio de una parte de la sociedad y de referentes del feminismo, como la guionista Carolina Aguirre y la fundadora de AVIVI (ONG que ayuda a las víctimas de violación), María Elena Leuzzi, quien incluso anunció que va a denunciarla por apología del delito.

Barón no las nombra en el video, pero sí habla sobre el leti motiv del tema que suscitó la fuerte polémica, sin apuntar a nadie en particular. "Mi canción es para la mujer a la que quieren hacer sentir mal por cómo está, por cómo decide ser y cómo se viste, por sus decisiones, como todas las canciones. Tengo ya una carrera que muestra que a mí me importa la mujer y que escribo para que la mina se sienta mejor. Por primera vez le habla a la mujer, porque siempre fui contra el machismo e incluyo a esta mina que quiere hacer sentir mal a otra mina que siente inferior", adelantó.



Por último, Barón aseguró que le dolió mucho el nivel "de agresión y violencia", que está haciendo todo lo posible "para volver al ruedo" y "estar más fuerte", y les agradeció a las personas que la apoyaron durante estos días. En ese momento del video, la artista se quebró.

Recordemos que el sábado se informó que los shows que la artista iba realizar en las provincias de Neuquén y Río Negro quedaban suspendidos por "cuestiones de salud" de la cantante. Horas más tarde, la productora que maneja sus espectáculos dio precisiones sobre los motivos. "Lamentablemente, Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación, los profesionales le contraindicaron realizar los próximos espectáculos", explicó la productora Atelofobia a través de un comunicado. El estado de la cantante, como ella misma ahora lo confirma, es consecuencia de las críticas que recibió.



A la cantante se le indicó "reposo, medicación sedativa y acompañamiento de sus seres queridos en su casa, y también "se le recomendó aislamiento de los medios y las redes sociales hasta tanto recupere su fortaleza".