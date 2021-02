Reapareció la hermana de Rodrigo Noya de Agrandadytos y vive en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Agustina, la hermana de Rodrigo Noya, se presentó en el estudio de Bienvenidos a bordo, el programa de Guido Kaczka. Sorprendido por su participación, el conductor hizo una breve encuesta entre los invitados para ver si alguien la reconocía, pero nadie consiguió adivinar quién era. Es que pasaron 21 años desde que Agustina y Rodrigo brillaron en Agrandadytos, el famoso ciclo infantil conducido por Dady Brieva.

Fue entre 1999 y 2000 cuando los dos hermanos estuvieron en el icónico programa, pero solo uno de ellos siguió ligado al mundo del espectáculo. Agustina intentó pasar inadvertida en la televisión, pero fue imposible ante el ojo fino de Kaczka.

“Yo te veo cara conocida, no me digas que sos vos. Querías pasar desapercibida”, empezó. “¿Drago, la tenés?”, le preguntó a Hernán, pero ante la mirada desconcertada del modelo ella interrumpió: “Es que era muy chiquita”.

Sin embargo, el conductor acotó: “Es la misma cara la que tenés. Mirala, Drago, ¿cómo no la ubicás? Sos cualquiera”, tiró. “Locutor, por favor. ¿La ubica, locutor? ¿Cómo no? ¿No? Rocío (Robles), ¿la ubicás? Es famosísima. No te puedo creer que querías pasar desapercibida. La súper ubicás, toda tu familia la conoce, Rocío Quiroz, ¿la ubicás? No puedo creer que nadie la ubique”, insistió ante la respuesta negativa de sus invitados.

En tanto, José María Muscari creyó tener la respuesta correcta y lanzó: “Sí, es de Pelito”. Kaczka negó y añadió, indignado: “¿No la ubicás, Muscari? No se puede creer”.

Ella misma terminó por revelar su misteriosa identidad: “Soy la hermana de Rodri Noya”. “Es Agustina Noya, ahora se cholulean todos y nadie te reconoció, yo te reconocí al toque”, afirmó el conductor. En ese instante se generaron risas en el estudio. “Ah, la de Agrandadytos”, comentó Muscari.

El presente de Agustina Noya transcurre en Uruguay.. “Estoy viviendo en Nueva Palmira, Uruguay. Me fui porque me puse de novia con José. Vine a Buenos Aires a ver a mi familia”, explicó Agustina Noya.