La reacción de Silvina Luna cuando supo que Vitto Saravia saldría con su exnovio

Las fotos de Vitto Saravia (31) y el DJ Manuel Desrets (28) pusieron al descubierto uno de los romances incipientes de la temporada. Más sorprendida ha quedado Silvina Luna, amiga de la modelo uruguaya y exnovia del DJ.

En diálogo con Infama, se refirió al romance. "Con Vitto somos amigas", dijo Luna. Luego expresó cierto fastidio cuando el periodista le mencionó la versión de que Saravia y Desrets estarían en pareja: "Está bien. Igual, con mi ex tengo la mejor, tuve una relación muy linda durante muchos años. Que sea feliz".



Por otra parte, Silvina Luna admitió que se enteró por los medios: "No me avisaron, fue sin aviso". Luna está en pareja con El Polaco desde hace un año.