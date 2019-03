La reacción de Pampita cuando le dijeron que Pico Mónaco ya no la sigue en Instagram

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pampita Ardohain no esquivó la pregunta más picante. Entrevistada por el periodista Santiago Sposato de Los Ángeles de la Mañana, la conductora habló sobre su vínculo con los medios, su histórica pelea con Nicole Neumann, y hasta se refirió a un tema de lo más incómodo: su ex novio Pico Mónaco.

El notero quiso saber qué opinaba Pampita sobre el hecho de que el tenista la haya dejado de seguir en Instagram, y ella no pudo evitar expresar la sorpresa y la tensión a través de su rostro. ""No me pareció nada, no tengo nada para decir", evadió con elegancia.

Luego, el notero insistió: "¿Fue un lindo gesto para descomprimir y no tenerte siempre presente?". "No tengo idea, no sé, tendrías que preguntarle a él", contestó ella sin ganas de seguir hablando del asunto.

Para cerrar, el cronista lanzó un comentario letal: "Tal vez siga enamorado...". Tras un silencio dubitativo, ella finalizó la nota: "Como te digo, no te puedo hablar porque no sé...".