La reacción de Palito Ortega cuando se enteró de que su hijo mayor era gay

Evangelina Salazar otorgó una extensa entrevista a La Nación Revista, donde habló de su carrera y de la vida familiar junto a Ramón "Palito" Ortega, con quien tuvo seis hijos. También reveló una historia inédita vinculada a Martín, el mayor de ellos y cuando él les comunicó que era homosexual.

"Toda la vida Martincito fue una delicia. Las chicas lo adoraban y él siempre me decía cosas muy sentimentales. Se analizó mucho tiempo, pero el psicólogo no me contaba nada. A los veinte años ya empezó a dar algunas señales. Con Ramón no hablaba del tema, pero conmigo sí”, reconoció.

Fue un profesional quien blanqueó la situación, a pedido de Martín. “Un día nos hizo ir a su psicoanalista, que nos dio la noticia. Ahí entendí muchas cosas. Mi chiquito ha sufrido en el colegio de una manera increíble. Ahí me contó cosas que yo ni me imaginaba. Los chicos, cuando quieren, pueden ser muy crueles”.

En ese momento, el menor de los varones Ortega, Luis, tenía sólo diez años. “Cuando vivimos esa situación, fue Luis quien nos dio una lección. Dijo: ‘Esto es lo mejor que puede pasarle a la familia. Tenemos que agradecerle a Martín por todo lo que nos va a enseñar”, destacó orgullosa Evangelina.



Pero la reacción de Palito no fue la misma. “Mi marido no habla del tema. Fue una cosa muy fuerte para nosotros, que somos de otra época. Pero lo transitamos muy bien”, reconoció, aunque advirtió: “Él (por Palito) lo ama al novio de Martín. Aceptó todo y está orgulloso de su hijo. Fue a hacer cursos de inglés a la universidad con él. Lo que no hace es hablarlo con naturalidad. Somos de otra generación”.