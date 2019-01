La reacción de Nacho Álvarez cuando un exrecluso tocó timbre en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista Ignacio Álvarez reveló una experiencia personal que tuvo con un exrecluso del Penal Libertad que tocó timbre en su casa solicitando ayuda.

En momentos en que nuevamente se discute la mejor forma de rehabilitar a las personas que cometen delito, el conductor contó que el hombre está en total desamparo. Lo ayudó con 200 pesos y la posibilidad de una "changa".

Me acaba de tocar timbre un hombre recién salido del Penal de Libertad. Cayó por rapiña y me dice (y le creo) que no quiere volver. Me pide ayuda porque no tiene ni dónde dormir. Le di 200 pesos y le dije que venga mañana a ver si le consigo una changa. El Estado sigue fallando. — ignacio alvarez (@igalvar71) 30 de enero de 2019

"Me acaba de tocar timbre un hombre recién salido del Penal de Libertad. Cayó por rapiña y me dice (y le creo) que no quiere volver. Me pide ayuda porque no tiene ni dónde dormir. Le di 200 pesos y le dije que venga mañana a ver si le consigo una changa. El Estado sigue fallando", escribió el periodista.



El comentario generó aplausos y likes, pero también voces críticas. El periodista se encargó de responder a los descargos.



"Lo del preso no lo cuento para que me feliciten ni para que me caigan. Sino para transmitir que cuando se hace algo por el otro, se siente una gratificación única y la certeza de que ese es el camino. El mal se combate con el bien, y las penas dejando de mirarnos el ombligo", dijo.