La reacción de Gimena Accardi, cansada de las críticas a su cuerpo

Las redes sociales son una vidriera en donde los famosos muestran su día a día. Sin embargo, las imágenes no solo llegan a aquellos que los quieren y admiran, sino a otras personas que no tienen reparos en criticarlos vilmente. En esta oportunidad, Gimena Accardi se cansó de

los duros comentarios contra su cuerpo y decidió publicar un fuerte descargo.

"Cada vez que subo una foto medio en bolas, me asustan algunos muy pocos comentarios agresivos (por suerte siempre recibo muuuucho amor), así que siento la necesidad de escribir esto", comenzó redactando la actriz. "Tengo 33 años, mido 1.58, peso 47kg. Jamás tuve problemas alimenticios, ni de salud. Cuento con un cuerpo pequeño que ama comer de todo.

Nunca hice dietas, no se qué es una caloría, amo las harinas, los chocolates y mato por el dulce de leche. Me encantaría ser vegetariana, pero la hamburguesa me puede, y la milanesa con fideos me parece una obra de arte. Siempre estoy pensando en algo rico para comer y si es una buena picada y luego un asado con amigos, mejor".

"Genéticamente siempre fui flaca y pequeña, no voy al gimnasio ni hago deportes. Sólo hago yoga, para calmar mi mente y conectarme con mi cuerpo y alma. Sólo para eso", continuó escribiendo la esposa de Nicolás Vázquez.

"No tengo cirugías estéticas porque me da pánico entrar a un quirófano, y porque acepto mi cuerpo tal cual es. Todos los años me hago los chequeos correspondientes y gracias a Dios gozo de excelente salud...

No me molesta entrar corriendo al mar a las 12 del mediodía, porque la felicidad de nadar no se compara con la mirada negativa del resto. Éste, el mío, también es un cuerpo real. Entonces bien, esos pocos comentarios que me dejan a veces, hablan de ustedes mismos, de su poca aceptación hacia ustedes, y lo proyectan en la foto de otro. Por eso escribo esto. Para que se amen tal cual son, si hay buena salud, nada más importa. Acéptense primero ustedes, para después, poder aceptar al otro", culminó.