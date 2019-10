La reacción de Florencia Peña al ver las fotos de Luciano Castro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los temas de la semana en el mundo del espectáculo fue la filtración de imágenes de Luciano Castro que mostraban al actor de Pequeña Victoria completamente desnudo, lo cual generó una catarata de memes y comentarios en las redes sociales.

El propio actor debió salir a hablar del tema a las pocas horas, explicando que estaba muy preocupado por cómo dicha filtración podía repercutir en sus hijos. El periodista Ángel de Brito fue quien aseguró haberse contactado con el actor y lo contó en el programa que conduce junto a Pía Shaw y Pilar Smith en CNN Radio, El espectador.

"Pude hablar con Luciano Castro, y charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él. Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos". Asimismo, el periodista contó que Castro pidió una restricción legal para que no se muestren las fotos en ningún medio de comunicación.

Su pareja, Sabrina Rojas, había reaccionado con humor desde su cuenta de Instagram. "A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando ¿sus dotes?, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir 'Gracias Dio' por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro", escribió en sus Stories, pero luego advirtió a sus seguidores que no compartan fotos que violen la privacidad de otra persona.



El impacto de la filtración fue tal, que muchas figuras del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto, y se solidarizaron con Luciano, como su expareja, la Negra Vernaci. "Pobre, tiene dos chicos chiquitos que van al colegio, listo, no se habla del tema. Todas las fotos que tengas en algún momento alguien las va a ver. No tenés que tener fotos nunca en tu teléfono ni en el de nadie, porque en el momento en que sacaste la foto ya no es más tuya. Se terminó, no hay forma, y queda siempre en algún lugar", afirmó en su programa La Negra Pop.

Hace unas horas, quien brindó su opinión fue Florencia Peña, a quien el tema le toca de cerca, dado que padeció la filtración de un video que la mostraba en la intimidad con su ex, Mariano Otero, hecho que la llevó a realizar cinco causas que avanzan lentamente en la Justicia.



Desde su cuenta de Twitter, la actriz de Cabaret fue muy clara respecto a lo sucedido.

"Lo que le está pasando a Luciano Castro es una violación a la intimidad. Estos delitos son frecuentes desde hace ya muchos años. La justicia está atrasada porque que no hay regulación para esta clase de delitos. Los derechos de privacidad e intimidad están protegidos por la constitución", escribió, y realizó un pedido. "Necesitamos que la justicia invierta en recursos tecnológicos y capacitación para afrontar este tipo de delitos.El daño es irreparable y siendo mujer es peor aún. Sigo esperando justicia con mis cinco causas. Pero lo más importante es entender, que no somos culpables, somos victimas", añadió.