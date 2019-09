La reacción de Agustín Casanova cuando Petinatti le preguntó sobre Tini Stoessel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Invitado al ciclo que emite Azul FM, Agustín Casanova se vio sorprendido por un comentario Orlando Petinatti sobre la posibilidad del cantante, que disfruta la soltería, de "engancharse" con una colega: "Tini (Stoessel) ya está con (Sebastián) Yatra", comentó el conductor. "No puede ser", la descartó el invitado.

Petinatti, sin embargo, avanzó unos casilleros y recordó que la argentina se presentaría el sábado en Montevideo, como finalmente ocurrió, "y el tipo (por Yatra) no viene, al parecer". De inmediato, Casanova soltó una carcajada por el comentario del Licenciado y empezó a sonrojarse, mientras el conductor empezó a sospechar que algo pasó con quien fuera protagonista de Violeta.

"¿Pasó algo con Tini?", preguntó Peti. Agustín, entre risas, dijo que "no pasó nada". Lejos de dar el tema por terminado, el conductor fue un poco más a fondo y le pidió que no mintiera, mientras que el cantante no podía evitar ponerse nervioso con la situación.

"Mira al piso, se mueve, se pone nervioso...", insistía Petinatti a la audiencia, con la reacción que le generó al artista la consulta sobre Stoessel. Finalmente, el ex Márama admitió conocerla personalmente y dijo que "es una divina".

Además, el Licenciado le consultó al cantante si tenía a la diosa argentina entre sus contactos en el teléfono y le dijo que sí. "Es que somos amigos", le indicó Agustín, mientras que Petinatti empezó a entonar "es para Yatra que lo mira por tv". En medio de la euforia del conductor, el cantante soltó un "Seba es divino".



Algo quedó en el aire... Para vos, ¿pasó o no pasó? Agustín Casanova, un caballero. #LaEntrevista en #MalosPensamientos. pic.twitter.com/orvwM5Tfmt — Orlando Petinatti (@OPetinatti) September 8, 2019

Tanto Agustín como Stoessel coincidieron el fin de semana en Montevideo ya que tenían asumidos compromisos profesionales. Mientras que Casanova cantó el sábado en La Rural, Tini presentó ese mismo día su show en el Antel Arena.