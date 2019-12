Rapero Hache Souza pidió disculpas por "acusar sin pruebas" a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El rapero Leandro "Hache" Souza estuvo estas horas en el medio de la polémica por un tuit que escribió en apoyo a su colega Eli Almic y que aseguraba que el presidente electo Luis Lacalle Pou "toma merca".

Horas más tarde, Souza borró el tuit y escribió otro a moda de disculpas: "Borré tuit. Acusar sin pruebas es violento y la violencia no es buen camino. Disculpas al presidente electo. El tuit no representa lo que piensan las otras personas que involucraron que me importan, que tienen sus propios pensares independientes. Yo asumo el error y me retracto", escribió el músico.

Todo comenzó el fin de semana cuando Eli Almic causó controversia durante su actuación en el Mojo Festival, organizado por Intendencia de Montevideo, por su contenido político. Criticó a "la derecha" y empleó imágenes de Lacalle Pou mientras cantaba la canción "Sé que estás mintiendo".

En las imágenes. el presidente electo se rascaba la nariz, lo que fue tomado por el Herrerismo como ofensivo y pidió explicaciones a la IM.

Instalada la polémica, las voces en redes sociales se dividieron entre apoyo y rechazo a la actuación de Eli Almic. Entre los que respaldaron a la rapera estuvo Hache Souza, con su polémica afirmación.

Luego, del pedido de disculpas, Souza borró prácticamente todos los tuits de su cuenta.