Un ranking de Kardashians

Ya sé, esta idea no es original. Básicamente se la saqué a las propias hermanas K, que parecen competir programa a programa por quién es la principal estrella de todas.

Recientemente, E Entertainment ha lanzado un adelanto del reality Keeping Up with the Kardashians, en el que Kourtney está enojadísima con Kim porque esta la habría calificado como la “menos interesante” del clan.

Seamos sinceros, ¿quién no está de acuerdo con Kim? Eso sí, si Kim piensa que se llevaría la corona de reina de las interesantes, está equivocada. No, tampoco creo que Kendall merezca el puesto uno del podio.

Para mí, la reina de las reinas, la que ha sabido manejar la fama mejor, ha sido Kylie. Está bien, no es una K oficial, es una Jenner, pero al final de cuentas, lo que importa acá es la sangre de Kris, y ella la lleva.

La más pequeña de la familia ha sabido hacer dinero por fuera de la herencia y se convirtió -como bien saben los faranduleros- en la billonaria más joven por sí misma en Estados Unidos. Lo dijo Forbes hace unas semanas.

Ya sé que las demás también hicieron sus marcas de maquillaje y demás, pero mientras Kylie entra en listas positivas, las otras pasan más en juicios y discusiones que otra cosa.

En el puesto número dos sí, elijo a Kim. No lo podemos negar, pero si pensamos en el apellido Kardashian, la palabra “Kim” es la primera que viene a nuestra mente. ¿O no?

Como protagonista de un reality show, es excelente: se pelea con todos y no le importa. Es una especie de Moria Casán cuando se trata de perder el control de la lengua. Miren ahora, a la pobre Kourtney llorando por culpa de ella.

El puesto tres podría ir para Kendall, está bien. Pero a mí me resulta un poco insulsa, y solo por eso la pongo en posición de competir contra Kourtney y Khloé hasta alguna próxima columna.