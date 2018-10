Ramiro Ponce de León se refirió a la tercera en discordia: "Nunca fue mi novia"

Ramiro Ponce de León, el abogado salteño con el que Florencia Peña está en pareja desde 2013, no se siente muy cómodo frente a las cámaras, ni suele dar declaraciones. Sin embargo, ayer acompañó a la actriz a la avant première de El potro, la biopic en la que ella interpreta a la mamá del ídolo, y decidió dar declaraciones a los periodistas presentes.

Hace unas semanas, la pareja fue el tema del momento luego que fueran filtrados unos audios intercambiados entre Ponce de León y una supuesta "amante", Eliana Mendoza. Florencia fue la encargada de aclarar que no se trataba de una infidelidad porque mantiene con el abogado una relación abierta. Sin embargo, esa no es la versión que sostiene Mendoza: la modelo y conductora dice haber mantenido una relación de pareja con Ramiro durante cinco años. Ante estos dichos, él decidió que sus abogados le pusieran un bozal legal a Eliana para que no pudiera seguir declarando públicamente.

Anoche, Flor arrancó aclarando que nunca estuvieron en crisis. "Estamos muy bien. Contentos. El afuera estaba más preocupado por nosotros que nosotros", dijo. Ramiro optó por no pronunciarse sobre la intimidad de la pareja, sino sobre la situación legal, un tema que comprende muy bien. "Me gustaría aclarar que el denunciante soy yo, no Florencia", subrayó antes de dejar en claro que al tratarse de un tema jurídico, no hay mucho que pueda detallar a la prensa. Inclusive le sugirió a los periodistas que, de querer saber más sobre el tema, se dirigieran a Beccar Varela, su abogado.

Antes de retirarse aclaró una última cosa sobre Eliana Mendoza: "Nunca fue mi novia".