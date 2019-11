Rafa Villanueva: "Soy de izquierda, pero al FA le viene bien una patada en el c..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafa Villanueva visitó este lunes el programa Hacemos lo que podemos (Radio Universal) donde abordó su carrera, su futuro y también la realidad política del país.

Se definió como una persona "muy política". "Más tirado a al izquierda por un tema de formación. En mi casa siempre patearon con la zurda", dijo el conductor de Súbete a mi moto (Teledoce).

Pero Villanueva se declaró "muy contento" porque advierte que una vez oficializado el triunfo de Luis Lacalle Pou, nota un clima de menos enfrentamiento. "Me tenía muy preocupado. Estaba muy polarizada la elección. Si decías que votabas al Frente, ya eras unas "foca". Y si votabas a los otros partidos, te convertías en "facho reaccionario". Todo muy radical y no me gusta eso. Me parece que el Uruguay no se hizo desde ahí".

Contó que tiene amigos que votan a todos los partidos. "Mis mejores amigos no votan al Frente. Discutí con ellos de política toda la vida, pero los amo profundamente porque son mis amigos. Tengo dos hermanos de la vida que votan al Partido Colorado. No creo que sean fachos ni reaccionarios. Vemos las cosas diferentes y no por eso no pueden ser mis amigos", añadió.

También ponderó de que a pesar del ajustado margen por el que se define la elección, no hubo ningún tipo de reclamos ni manifestaciones. "En cualquier país de la región, con una elección que se define por 30.000 votos, el país estaría prendido fuego".

Consultado por las razones de la derrota del Frente Amplio, aseguró: "Creo que no hicieron una buena campaña y cometieron muchísimos errores, como lo de la regasificadora, por ejemplo. La educación es un debe, la inseguridad también. Se tendría que haber hecho mucho más, sobre todo en las cárceles. Es el lugar donde tenés a la gente para reeducar. Y la verdad es que nadie se puede rehabilitar ahí".

"Deseo que le vaya lo mejor posible a la coalición multicolor. Es mi deseo", continuó.

Para terminar, el conductor opinó que la derrota podría darle una lección para mejorar a la izquierda. "El otro día un amigo me decía: "le va a venir bien Frente Amplio una patada en el c... y estoy un poco de acuerdo".