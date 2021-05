Rafa Villanueva habló con Lacalle Pou sobre su "secreto" para la recuperación capilar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la última emisión de Súbete a mi moto, Rafa Villanueva visitó la ciudad de Las Piedras para conversar con varios jerarcas del gobierno durante el acto de conmemoración del 18 de mayo.



El conductor de Súbete a mi Moto y La Ruleta de la Suerte aprovechó la oportunidad para acercarse al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y preguntarle sobre su popular "secreto" para la recuperación capilar.



Tras finalizar una ronda de preguntas con periodistas de diversos medios, Villanueva se acercó al presidente mientras se tomaba fotografías con varios de los asistentes del acto. "Se lo ve mucho mejor que hace un año, cuando comenzó su mandato", aseguró Villanueva antes de intercambiar unas palabras con Lacalle Pou.

"Vamos a ver si el presidente nos puede responder una pregunta", comentó mientras se acercaba al jerarca. "Te perdiste la conferencia de prensa", le respondió de inmediato el presidente. "No, presidente, es poco serio que yo participe de la conferencia", replicó Villanueva.

"Es lo más sabio que has dicho (es) 'poco serio'", le dijo Lacalle Pou con una sonrisa cómplice al conductor de Súbete a mi moto. Tras ese breve intercambio, Villanueva se lanzó sobre su objetivo: descubrir el secreto capilar del presidente. "No sé si nota, acá", le dijo mientras se agachó para mostrarle algunas entradas capilares en su coronilla. "Seguro que no es por estrés", respondió enseguida el jerarca.

Luego de que el conductor lo felicitara por su notoria mejora en el cuidado de su cabello, Lacalle le dijo: "Es por la moto que te volaste", le dijo en referencia a la pérdida de pelo de Villanueva.

Más allá del intercambio, no hubo novedades sobre el tratamiento capilar del presidente. Cabe recordar que a finales de abril, Loli Ponce de León habló del tema en Malos Pensamientos. "Ha ahondado en un camino bastante amplio para mejorar su pelo. Y lo logró", dijo. "Él dijo que iba a dar todas las batallas para llegar a tener pelo. Esta última me parece que está dando resultado. Es un golazo", complementó la primera dama.

Mirá el encuentro entre Rafa Villanueva y Luis Lacalle Pou: