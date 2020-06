La mesa de los galanes se disculpa por cuplé hacia riverenses y considera "exceso" la denuncia penal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mesa de los galanes (Del Sol FM) abrió su emisión de este lunes con un pedido de disculpas hacia quienes se sintieron agraviados por el cuplé de Edinson Campiglia en el que tildaba de "retrasados" a los

riverenses, entre otros calificativos.

El programa lo abrió Jorge Piñeyrúa con una mención a la demora en la polémica, en cuanto el cuplé de Campiglia salió al aire el 22 de mayo y las reacciones de condena comenzaron a reproducirse este fin de semana.

Luego le cedió la palabra a Rafa Cotelo, quien interpreta a Campiglia para dar lectura al pedido de disculpas.

"Primero y principal, a cada una de las personas que se hayan sentido ofendidas e insultadas por mis palabras a través del personaje Edinson Campiglia, particularmente a los riverenses, les pido disculpas. Y lamento profundamente haber generado ese dolor", leyó Cotelo.

"El personaje Edinson Campiglia representa todo eso con lo que no estoy de acuerdo. Dice lo opuesto a lo que pienso. Intenta parodiar un discurso que me parece retrógrado y dañino. Campiglia es un personaje que se jacta de su inmoralidad y que vomita ignorancia y estupidez de forma grotesca", añadió.

Luego de calificar a Campiglia como un "exceso de miseria moral" y "ventajero sin escrúpulos", prosiguió: "Es un malandra fracasado que muestra su violenta idiotez. De eso intentamos reírnos y no de sus víctimas, que la mayoría de las veces son mis compañeros de trabajo, muchos de ellos amigos y algunos hermanos".

"No pretendo que quienes detestan al personaje o a mí mismo, cambien de opinión, pero siento que es bueno aclarar que lo que dice Edinson Campiglia no es representativo de ningún pensamiento mío ni de ninguno de los que participamos en el programa", continuó.

"Lamento que se haya entendido como algo que realmente pienso. Y si así fue, no es culpa del receptor, sino de una mala comunicación de mi parte. Por lo tanto, pido disculpas".

Escuchá las disculpas completas:

Rechazo a la denuncia penal: "No vamos a permitir que se nos cargue con un delito"

El caso generó revuelo en Rivera. Autoridades y legisladores del departamento condenaron la intervención del personaje de Rafa Cotelo y calificaron sus dichos de "discriminadores y xenóbofos". Algunos ciudadanos presentaron denuncia penal en contra de los integrantes del programa por múltiples causas, entre ellas discriminación e incitación al odio.



Diego González, uno de los integrantes del ciclo, ya había pedido disculpas a través de su cuenta de Twitter.

Una vez que Cotelo terminó de leer el comunicado, Jorge Piñeyrúa dijo que las disculpas son rubricadas por "todo el equipo". Diego González acotó que su compañero "está muy triste".

Además, Piñeyrúa y González rechazaron la denuncia penal que le fue formulada al programa por actores de la ciudad de Rivera. Aclaró también que Pablo Aguirrezábal y Gonzalo Eyerabide ya no están en el programa y, sin embargo, fueron incluidos en la demanda.

"Me parece un exceso. No es ahí donde se deben discutir estas cosas. Obviamente, estaremos a la orden de la Justicia", dijo El Piñe.

"Nos podemos equivocar en el estilo de humor, lo que no vamos a permitir es que se nos cargue con un delito. Esto no fue un delito", acotó González. "No es en la justicia penal donde debemos discutir si el humor es bueno o malo".