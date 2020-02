Radio Cero se suma a la competencia por la mañana con nuevo ciclo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dial 2020 se caliente más que nunca. Según supo TV Show, Radio Cero (104.3 FM) sale a la conquista de la audiencia matinal con un magazine que promete. En los próximos días, Nicolás Núñez, Sofía Rodríguez y Robert Moré estarán al frente de Arde la ciudad, de 9:00 a 11:00.

El ciclo promete actualidad y humor en el horario más competitivo del dial. Antes, el ciclo De primera mano, con Fernando Vilar, Camilo Delelli y Franco Benvenuto ya arrancó su temporada 2020 de 6:00 a 9:00.

A las 11:00 es la hora de Gustaf, con Feliz Día y desde las 13:00 llega el clásico vespetino Nunca es tarde, con María Noel Minozzo.

Pero estas no son las únicas novedades en el panorama radial. La llegada a Radio Monte Carlo como director periodístico de Alfonso Lessa impicará el arribo de un nuevo programa en las tardesde la 930 AM. A las 17:00, debutará el programa "No está todo hecho", de Lessa y Alicia Garateguy.

El mercado de pases y nuevos proyectos en la programación radial 2020 está muy movido, a pesar de que al final uno de los pases más importantes (Malos pensamientos de Azul a Océano) no se concretará. Hubo cambios en Sarandí, Carve, Oriental, Universal, el regreso de la X y la reestructura de Urbana FM.