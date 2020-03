El punzante comentario de Nacho Álvarez tras medidas fiscales de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Al igual que Tabaré Vázquez, Lacalle tuvo que violar su promesa electoral de no aumentar impuestos. Pero en ambos casos la culpa fue del descalabro económico dejado por los gobiernos del FA, que insólitamente se hace el perro puto".

Con ese contundente mensaje en la red social Twitter, el periodista Ignacio Álvarez abrió el debate entre sus seguidores. Algunos celebraron la justificación de la medida y otros condenaron la opinión, en especial por el calificativo final dirigido hacia el Frente Amplio.

Al igual que Tabaré Vázquez, Lacalle tuvo que violar su promesa electoral de no aumentar impuestos. Pero en ambos casos la culpa fue del descalabro económico dejado por los gobiernos del FA, que insólitamente se hace el perro puto. — ignacio alvarez (@igalvar71) March 12, 2020

Minutos antes, el periodista de Las cosas en su sitio y Santo y seña había abordado las medidas económicas tomadas por el flamante gobierno, como aumento de tarifas y reducción del beneficio del IVA para las operaciones con tarjeta de débito.

Álvarez recordó la entrevista que le realizara en campaña a Lacalle Pou en Santo y seña y donde advirtió al entonces candidato de una eventual contradicción entre el plan de ahorro del blanco y la promesa no suba de impuestos.

"¿No te puede pasar la gran Tabaré Vázquez? De ser bien intencionado pero voluntarista, no realista y eventualmente no responsable en el sentido de no prever que catástrofes puede haber siempre y de que como presidente no podés descartar la necesidad de aumentar impuestos. ¿Vos las podés descartar responsablemente?", le preguntó entonces Álvarez. Y Lacalle Pou respondió afirmativamente.

"Esto queda grabado y si sos presidente...", le dijo el periodista. "Por suerte me alcanza con mi palabra", respondió entonces Lacalle Pou.

Ese fragmento de la nota ha comenzado a circular por las redes sociales, en especial entre los militantes del Frente Amplio.

"Los economistas advertían que el ahorro previsto por Lacalle sería insuficiente, por lo que debería subir los impuestos. Por eso se lo pregunté insistentemente en la entrevista que hoy evidencia el incumplimiento de su promesa electoral. Pa' la gilada que hablaba de mis mandados", escribió Álvarez.