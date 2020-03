Quién pudiera ser como Jared Leto en estos tiempos de pandemia global

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cómo me tiene de patilluda el tema del coronavirus este que acapara la televisión, los medios digitales y todo lo que me rodea. Bueno, todo menos mi marido que me sigue como pegote. ¿Se acuerdan de la vida antes de todo esto? Qué momentos felices y tranquilos donde poco nos importaba lo que pasaba en el resto del mundo. Éramos tan felices como ingenuos.

Bueno, como el divino de Jared Leto. Los otros días estaba hablando con mi amiga Irene sobre el coronavirus (¿se imaginaban algo más?, ¿alguien está hablando de otra cosa en algún lugar?) y me contó que este chico este de 48 años (¡increíble!) se enteró los otros días de esta pandemia.

“Claro, ellos son estrellas de cine y la música y no se enteran dónde están parados. ¿Viste cuando los artistas llegan acá y dicen que es el mejor lugar del mundo?, bueno, te mienten Irene”, le dije.

No, me respondió, el chico este estaba haciendo un retiro espiritual en medio del desierto y se desayunó del tema cuando volvió a la civilización.

Claro, le dije, seguro que se enteró que algo raro pasaba cuando vio los 15 millones de mensajes que le mandaron sus amigos y colegas.

Quién pudiera ser así como Jared Leto que además de estar precioso vive en esa burbuja donde ni la pandemia más importante de los últimos tiempos parece alterarlo.

Mientras tanto yo sigo acá, en casa, soñando con estar haciendo cualquier otra cosa; incluso una fila interminable para pagar en el supermercado.