La promesa del Pato Celeste a Petinatti cuando vaya a Venezuela

Gustavo Torena rompió el silencio el jueves, en Malos pensamientos (Azul FM) luego de estar seis meses preso. La charla con Orando Petinatti se extendió por más de dos horas y media, en la que hablaron de todos los temas: la cárcel, su relación con José Mujica, sus negocios con Venezuela, Julio Ríos y Oscar Tabárez.

Sobre el entrenador y el proceso de la selección uruguaya, asegura que es un fracaso: "160 millones de dólares y una sola Copa América", dijo indignado.

Después, se despachó contra el "Maestro", luego que Peti le preguntara si el entrenador está sobrevaluado. "Sí, preguntale a la empleada", contestó desafiante el Pato. Petinatti, por su parte, quería cambiar de tema pero los comentarios picantes de Torena no cesaban

“Está sobrevaluado el Maestro??” Si preguntale a la empleada!” contestó el Pato Celeste. Petinatti le dijo “Váyase que se va a armar quilombo”. Pero, antes de irse le prometió una nota con Maduro y Peti aceptó. “es el dictador del momento” dijo Orlando. AzulFm pic.twitter.com/YAmS8EmkyV — Leo Sarro Press (@leosarro) November 1, 2019

Sobre José Mujica, Torena reconoció que no habla con el expresidente desde hace casi cinco años. Además, recordó el diálogo que mantuvo con él cuando empezó hacer negocios con Venezuela. "Me dijo que podía hacer unos negocios por mi cuenta", recordó, pero Mujca también le pidió que no lo metiera en problemas. Y agregó:"Nunca usufructué por ser amigo de Mujica, el que tenía el teléfono era (Daniel) Placeres", explicó.

“nunca usufructué el ser amigo de Mujica” dijo El Pato Celeste, Gustavo Torena, a Petinatti. azulFM pic.twitter.com/kUoWbABe0J — Leo Sarro Press (@leosarro) October 31, 2019

Además, le pidió disculpas púbicas a Julio Rios. Esto fue a propósito de la demanda que el periodista le hizo a Torena, luego que éste metiera sin avisar al estudio de radio, mientras Ríos conducía Las voces del fútbol, en febrero de 2017.

Por ese episodio, la Justicia condenó a Torena por violencia privada. El fallo lo ordenó a pagar una indemnización a Ríos y pedir disculpas al periodista en un medio público. Si bien el fallo es de principios de este año, Torena se disculpó ayer con Julio, aunque reconoció que ya lo había hecho por privado.

Para el final, Torena le dijo a Peti que, en su próximo viaje a Venezuela, se pondrá en contacto con él y le gestionará una entrevista al conductor con Nicolás Maduro. El conductor se mostró interesado para hablar con "el dictador de moda".