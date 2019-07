El "Profe" Piñeyrúa cargó contra el diputado Darío Pérez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me sorprendí con Dario Pérez hablando de Carolina Cosse, me dio vergüenza. Lo escuche de casualidad en un informativo. No creo que los opositores al Frente la traten así. Si para ganar se lo necesita a él, prefiero perder", reflexionó El Profe, en su cuenta Twitter .

Me sorprendí con Dario Pérez hablando de Carolina Cosse, me dio vergüenza. Lo escuche de casualidad en un informativo. No creo que los opositores al frente la traten así. Si para ganar se lo necesita a él, prefiero perder. — Ricardo Piñeyrúa (@profepineyrua) July 13, 2019

Darío Pérez había calificado a la exprecandidata del Frente Amplio como "heladera" y agregó que es "incapaz de tranismitir una emoción". El mensaje de Piñeyrúa logró más de 1500 likes en un día, y respuestas de varias figuras públicas como Liliam Kechichian, el músico Jorge Nasser, mientras que el empresario gastronómico y dueño del parador La huella, Martín Pittaluga, retuitteó el mensaje del periodista.

"Nunca prefiero perder (una elección ) , por la gente. La inmensa mayoría son compañeros leales", escribió la ministro de Turismo. Por su parte, el músico y exlíder Niquel indicó que el entorno de los políticos deben ayudarlos a "lidiar con sus magnificados egos" antes de hacer afirmaciones de esa naturaleza.

Nunca prefiero perder , por la gente. La inmensa mayoría son compañeros leales — Liliam Kechichian. hija y nieta de inmigrantes (@likechichian) July 13, 2019