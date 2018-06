Hay problemas entre vecinos: Jimmy Page vs. Robbie Williams

Jimmy Page se opone a que Robbie Williams construya una piscina subterránea en su casa. El legendario exguitarrista de Led Zeppelin es vecino del ex Take That, y el músico teme que la remodelación del cantante afecte la mansión que data del siglo XIX, ubicada en el barrio de Kensington, en Londres.

De hecho, Page y Williams ya llevan años de mala relación, y el vínculo no parece estar en su mejor momento; más bien todo lo contrario.

Jimmy teme que los trabajos que realice Robbie afecten a su hogar, porque ello implica excavaciones que deberían realizarse para hacer semejante obra, asunto que los llevó recientemente a acudir a las autoridades. No obstante, deberán esperar algo más, pues la decisión sobre el futuro de la pileta fue aplazada, de acuerdo a información publicada en los medios británicos.

Ambos llevan años de enfrentamiento por los planes de Robbie de remodelar su casa en la adinerada zona londinense, donde Page adquirió una mansión señorial que está a 13 metros de la de Williams. "Mi casa fue proyectada por William Burges, uno de los mayores arquitectos del siglo XIX", recalcó Jimmy en la reunión en el Ayuntamiento de Kensington. La más mínima vibración podría dañar la construcción, advirtió, y contó que se preocupa tanto por su casa que allí solo toca guitarras acústicas en lugar de eléctricas, para evitar cualquier vibración.

El guitarrista y el intérprete se declararon la guerra hace un buen tiempo. En el pasado han peleado por ruidos molestos, y Williams calificó al rockero de "enfermo mental".

Page se ha enfurecido en más de una ocasión por los arreglos que Robbie ha hecho en su vivienda, y este ha dicho que Jimmy es un "obsesivo" que en una oportunidad se quedó horas con captadores de sonido, solo para presentar pruebas concretas en contra de Williams.